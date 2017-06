Dansk stjerne om overgangsryktene: – Jeg skal ingen steder

Trener Peter Bosz forlot nylig Ajax til fordel for nettopp Dortmund. Tyske og nederlandske medier har spekulert i at det 19 år gamle stortalentet går samme vei, men det benekter hovedpersonen selv.

– Slik det ser ut nå, så blir jeg i Ajax. Jeg har innstilt meg på det. Jeg er glad for å være der, for det er en god klubb og en bra by (Amsterdam), sier Dolberg.

Han roser sin tidligere trener.

– Jeg hadde selvfølgelig sett at han (Bosz) ble værende, men slike ting skjer. Han har gitt meg mye tillit, men jeg regner ikke med å bli en annen type fotballspiller bare fordi vi får ny trener, sier dansken.

Dolberg bidro med 23 mål på 48 kamper for Ajax forrige sesong. Han er også med på det danske A-landslaget under Åge Hareide.

(©NTB)