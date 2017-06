Carlsen med nok en remis i Stavanger

Amerikaneren delte turneringsledelsen med russiske Vladimir Kramnik før turneringens tredje runde, men havnet på hæla med svarte brikker mot regjerende verdensmester Magnus Carlsen etter å ha ofret en bonde etter nesten to timers spill.

Norges håp på hjemmebane i Stavanger jobbet for å finne de riktige trekkene, men mistet gradvis overtaket hos sjakkdatamaskinene etter hvert som partiet utviklet seg.

Etter å ha havnet i tidsnød inn mot trekk 40 ble Carlsen enig med Nakamura om remis.

– Jeg ble litt stresset, men jeg følte at det var innenfor rimelig kontroll. Jeg valgte til slutt å spille trygt, sa Carlsen til TV 2.

– Jeg er ganske fornøyd med hvordan jeg spilte, selv om det ikke var nok til å vinne. Det er et godt resultat for meg, sa Nakamura til kanalen.

Det var Carlsens tredje strake remis i turneringen etter at det endte med remis også mot henholdsvis Wesley So (USA) og Fabiano Caruana (USA).

– Jeg skulle gjerne hatt et halvt poeng mer. I dag følte jeg at det var et interessant partiopplegg. Det er litt skuffende, men jeg vet ikke helt hva jeg skulle gjort annerledes, sa nordmannen.

Fredag er det hviledag fra sjakkbrettet for spillerne i Norway Chess, men brikkene byttes i stedet ut med aktiviteter og konkurranser på en bondegård på Kleppe. Traktorrace, potetsetting og melking er blant landbruksaktivitetene som sjakkspillerne skal prøve seg i.

