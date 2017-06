Brækhus unngikk innveiingstrøbbel

Norges store boksedronning måtte kaste alle klærne og veies inn på bakrommet før kampen mot Klara Svensson i februar. Den gang viste vekten 66,6 kilo.

I Bergen torsdag kom 35-åringen på scenen og veide inn til 66,5 kilo. Grensen for weltervekt er 66,7. Hennes argentinske motstander fikk opp 65,3 kilo på vekta.

Etter innveiingen passet Brækhus på å få i seg nok næring og væske til å komme i væskebalanse før kampen fredag. Hun sier det gikk langt mer komfortabelt å komme innenfor vektgrensen denne gangen enn hva som var tilfellet før kampen mot Svensson.

– Det var en ganske mye mer komfortabel innveiing. Vi har lært av våre feil. Sist var det veldig spesielt med sykdom, utsettelse og et vanvittig trøkk. Denne gangen hadde vi spikret vekten klokken to i dag, sa hun til NTB like etter at innveiingen var fullført rundt kl. 17.

Forsinket, men innenfor

Hun sier imidlertid at opplevelsen sist fortsatt satt litt igjen i kroppen før torsdagens innveiing.

– Jeg var ikke bekymret eller nervøs, men den dårlige opplevelsen satt litt i. Så når alt gikk så bra som det gjorde så var det en fantastisk god følelse.

Som mot Svensson lot Brækhus vente på seg etter å ha blitt annonsert av den verdensberømte ringannonsøren Michael Buffer, men det skyldtes altså ikke problemer med å komme innenfor vektgrensen.

Forventer fryktløs Farias

Fredag setter hun alle sine VM-belter på spill på hjemmebane i Bergen mot en fryktløs Erica Farias.

Dagen før dagen føler hjemmehåpet seg bra.

– Nå føles det veldig bra. Jeg er kjempelettet over at vekten er klart med så god margin. I kveld kommer det litt sommerfugler, men i morgen er kamphodet innstilt på en tøff, tøff motstander.

