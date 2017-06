Berizzo klar for Sevilla

Klubben har vært på trenerjakt siden Jorge Sampaoli dro for å bli argentinsk landslagstrener i starten av måneden.

Nå har Sevilla funnet sin mann. I en uttalelse fra klubben heter det at Berizzo vil skrive under på en to årskontrakt med laget som ble nummer fire i den spanske ligaen i vår.

– Berizzo vil komme til Sevilla i løpet av de neste dagene for å signere kontrakten og bli presentert offentlig, melder klubben.

Berizzo var sist sesong trener i ligarivalen Celta Vigo. Han førte laget til en 13.-plass på tabellen og semifinale i europaligaen.

(©NTB)