Trettenes klar for tysk ishockeyklubb

23-åringen forlater dermed Almtuna på nivå to i Sverige. Der ble det kun med det ene sesongen.

– Jeg er stolt over å ha skrevet under for Krefeld Pinguine. Jeg ser fram til å spille for klubben, skriver Trettenes på Twitter.

– Med Mathias har vi fått en rask spiller. Han har god spillerintelligens og har playmakerkvaliteter som kan hjelpe oss i overtallssituasjoner. Vi tror han er en bedre spiller enn det fjorårets statistikk viser, sier Krefeld-trener Rick Adduono til klubbens nettsted.

Trettenes prøvde seg i utlandet for første gang da han begynte å spille for svenske Modo i 2008. Der ble han helt til Stavanger Oilers hentet rogalendingen tilbake til norsk ishockey foran 2011/12-sesongen.

Under VM i mai gjorde han det klart at han ønsket å fortsette karrieren utenfor Norge.

– Jeg vil selvsagt fortsette i utlandet, gi det en sjanse til, plukke opp hansken og få vist potensialet mitt i utlandet også. Spesifikt hvor kan jeg ikke gå inn i, og det vil jeg heller ikke spekulere i. Det er litt sånn som pleier å falle på plass etter VM. Først blir det signalisert interesse, men det er fortsatt lang vei fra interesse og til konkrete tilbud. Det er helt klart at det er utlandet som er planen også neste sesong, sa Trettenes til NTB under mesterskapsdagene i Paris.

