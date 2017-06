Ohi glad for å låses til Norge

Stabæks 23-årige måljeger har til nå holdt døra åpen for å bli landslagsspiller for farens hjemland Nigeria, men om han spiller mot Tsjekkia lørdag er han låst til Norge.

– Det går fint, det er jeg godt fornøyd med. Det blir et stolt øyeblikk hvis jeg får debutere, sier Ohi, som stortrives på landslagssamling og snakker entusiastisk om oppturen han håper på å være en del av i tiden som kommer.

– Det er bra trøkk og ganske høyt nivå på treningene. Jeg er sliten etter noen dager her, sier han med en latter.

– Gutta trives også godt med hverandre, og det er god stemning. Det er viktig å ha det i et lag.

Ohi blir ivrig når Norges historisk dårlige plassering på FIFA-rankingen bringes på bane.

Skal vise verden

– Jeg tror gutta er klare for å vise at den rankingen er helt feil. Vi er bedre enn det, og det skal vi klare å vise. Vi er et lag i en prosess på vei framover, og vi skal vise hele Norge og egentlig hele verden at vi er bedre enn den rankingen sier.

Lars Lagerbäck ble svar skyldig da han onsdag ble spurt om Ohi minner ham om spillere han har hatt på sine tidligere landslag.

– Ingen av spillerne fra Island, iallfall. Jeg kommer ikke umiddelbart på noen i Sverige heller. Jeg kunne sagt Kennet Andersson, men han var mer fysisk. Jeg har sagt at Ohi i bevegelse og koordinasjon minner meg litt om Tore André Flo, sa svensken.

– Han har gode egenskaper, og han kan bli noe. Han har instinktet for å komme seg inn i straffefeltet. Vanligvis bruker man noen landskamper på å ta nivået og erfare hva som kreves i internasjonal fotball. Jeg håper det går raskt for ham.

God tid

Ohi har et godt inntrykk av landslagssjefen etter de tre første dagene av samlingen.

– Han virker som en veldig fin fyr. Han er hyggelig, og så drar han noen spøker iblant. Det er bra å ha en trener som ikke bare er seriøs hele tiden, men som kan dra en spøk og smile og tulle litt. Det er positivt, sier han.

Lagerbäck har flere ganger nevnt at han er spent på Ohis neste karrieresteg og har sagt at han vil råde ham til å tenke seg grundig om ved valg av en klubb i utlandet. Valget kan få stor betydning for hans videre utvikling.

– Han har ikke snakket direkte med meg om det, men nå kommer det to kamper snart. Det er lørdagens kamp mot Tsjekkia vi fokuserer på nå, og så blir det masse tid til å prate om framtiden og alt annet senere, sier Ohi.

– Nå er det Tsjekkia som gjelder, og vi skal kjøre på.

