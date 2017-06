Også dommerforeningens leder, Ola Hobber Nilsen, bekrefter dette.

– Vi bekrefter at Edvartsen har meldt seg ut av dommerforeningen. Edvartsen har sitt syn på saken og styret i NFDF har et annet. Vi respekterer det og velger nå å se framover, sier Nilsen til kanalen.

Edvartsen sier følgende om avgjørelsen:

– Det er en frivillig organisasjon. Det er ingen medlemsplikt, sier dommeren.

Konflikten mellom Edvartsen og fotballforbundets dommerforeningen har pågått i lengre tid. 19. mai ble det klart at Edvartsen i tillegg til å ikke få dømme kamper på toppnivå, heller ikke får dømme på kretsnivå. 16. mai sa Edvartsen at han er motivert for å komme tilbake som toppdommer neste sesong, og vil endre sin kommunikasjonsform for å gjenskape tilliten i dommermiljøet.

