Selnæs vil være et godt eksempel

Hittil har landslagssjefen brukt ham som det motsatte i et spillermøte.

– Han fikk vel en liten "pasning" da vi pratet om disiplin. Jeg tok fram et bilde av ham. Jeg spurte ham hva han sa til dommerne i Aserbajdsjan, men fikk ikke noe klart svar. Det kokte vel litt over for ham der, og det er ikke noe jeg vil akseptere. Vi skal ha disiplin. Jeg vil ikke ha spillere på tribunen på grunn av kort, sa Lagerbäck tirsdag.

– Når det er sagt, så sparkes ingen ut for å miste humøret en gang, om det ikke er et grovt overtramp. Alle kan slite med humøret iblant, selv jeg. Men de som gjør det må regne med at de får høre det.

Selnæs fikk en streng utelukkelse for uttalelser til dommerne etter 0-1-tapet i Aserbajdsjan i oktober. Han er fortsatt utestengt i kvalifiseringskampene mot Tsjekkia (lørdag) og Aserbajdsjan (1. september), men kan spille mot Sverige tirsdag.

Ser framover

– Selvfølgelig er det godt å være tilbake i troppen. Det er mye artigere å være med her enn å sitte hjemme i sofaen og se på, uten tvil, sier Selnæs til NTB.

Han er ikke interessert i å snakke om hvilke ord som utløste den lange utelukkelsen.

– Jeg tror ikke jeg skal si så mye om det. Jeg har lagt det bak meg nå og vil heller se framover. Jeg får ikke gjort mer med det uansett.

Selnæs mener at han har tatt nye steg som fotballspiller på tiden som har gått siden han sist fikk spille landskamp.

– Min første hele sesong i Frankrike har jevnt over vært veldig bra. Det er en utrolig tøff liga med masse gode lag og spillere. Når jeg i tillegg har spilt mye, så tror jeg ikke at jeg kunne vært et særlig bedre sted for å utvikle meg, sier han.

Kvikkere, sterkere

Han mener at han er blitt bedre på nettopp noen av de tingene Lagerbäck har etterlyst.

–Det er en veldig fysisk liga med mange dueller og mange raske, sterke spillere. Jeg føler at jeg er blitt bedre i den delen av spillet. Samtidig går alt fortere enn hjemme, og jeg er blitt kvikkere i ballbehandlingen også.

– Saint-Étienne har de beste tilhengerne i Frankrike, og det er kult å spille for dem. Det gir litt ekstra piff når det er så bra trøkk på kampene.

For klubbens del ble ikke sesongen noen stor suksess.

– Målet var å komme ut i Europa. Da måtte vi blitt blant de seks beste, men vi ble nummer åtte, så det var litt skuffende. Nå blir det noen utskiftninger i sommer. Vi bytter trener, og det kommer en del nye spillere inn. Målet vårt er iallfall å kvalifisere oss til europacupspill, sier Selnæs.

For landslaget ligger kvalifiseringsmulighetene et stykke fram i tid, men Selnæs vil vise Lagerbäck og oss andre at han kan bidra til å gjenreise landslagets ære.

