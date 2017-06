Nyland med "følere" for klubbskifte

Samtidig understreker han at han er innstilt på å kjempe seg inn på laget og hjelpe Ingolstadt til opprykk dersom det ikke dukker opp noe annet.

– Siden treneren jeg var førstekeeper under fikk sparken har jeg kjempet for plassen, og slik er situasjonen i øyeblikket. Selvsagt var ikke sesongen optimal, og jeg har følere ute, men vi får se hva som skjer. Ingenting er skrevet i stein ennå, sier han til NTB.

Han tror det vil være mulig å vinne tilbake keeperplassen dersom det fortsatt blir Ingolstadt for ham.

– Jeg håper at kampen vil være åpen fra dag en i sesongoppkjøringen. Jeg mener at jeg har utviklet meg, og at jeg viste det i de kampene jeg fikk spille mot slutten av sesongen. Jeg regner med at den beste får spille, og da er det bare å sørge for å være den beste, sier han.

I sin første sesong i klubben var han 2.-valg bak Ramazan Özcan. Østerrikeren ble solgt til Leverkusen, og Nyland innledet den nye sesongen som førstevalg. Utpå høsten mistet han plassen til danske Martin Hansen.

Dermed så han for det meste på fra benken da Ingolstadt rykket ned.

– Det var en skuffende sesong. Vi spilte egentlig mange gode kamper i starten, men fikk med oss få poeng. Så fikk treneren sparken, sier Nyland.

Med byttet fra Markus Kauczinski til Maik Walpurgis ble det også keeperskifte.

– Vi hadde sjansen til å blande oss i kampen om å berge plassen, men greide ikke å gripe den. Det er veldig kjedelig, selvfølgelig, men forhåpentligvis kommer Ingolstadt til å vinne mange kamper neste sesong og slå tilbake med opprykk med en gang, sier han.

Sommeren vil vise om det blir med eller uten Nyland i stallen.

(©NTB)