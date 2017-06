Lettet Johaug på vei hjem: – Glad jeg er ferdig

Rundt klokken 16.20 kom Therese Johaug ut av slottet Chateau de Béthusy. Der hadde hun blitt hørt av et panel bestående av tre dommere i Idrettens Voldgiftsrett (CAS) fra klokka 09.30 tirsdag. Slottet der CAS holder til ligger i et idyllisk boligområde ikke veldig langt unna sentrum av Lausanne.

Da Johaug kom ut etter en lang dag i retten, ble hun møtt av et fulltallig norsk pressekorps som hadde ventet utenfor porten til slottet.

– Først og fremst er jeg glad jeg er ferdig med dette nå. Det var tøft å repetere alt igjen, men samtidig ble det en fin opplevelse. Atmosfæren var god. Nå kan jeg se framover og fokusere på idretten, sa Johaug til NTB da hun kom ut.

Må vente

Langrennsstjernen kan måtte vente i seks uker før hun får en dom.

– Jeg har ventet i åtte måneder. Må jeg vente i seks uker til, så kommer det til å gå fort. Jeg har et fantastisk team rundt meg. Nå skal jeg bruke tid på familie og venner, sa Johaug.

Tidligere landslagslege Fredrik S. Bendiksen vitnet også under høringen.

– Jeg er glad Fredrik kom ned hit for å vitne, sa Johaug.

Høringen i Lausanne var lukket, og ingen fra pressen fikk lov til å være til stede.

Johaug-manager Jørn Ernst sa tidligere tirsdag at Johaug var svært lettet over å være ferdig med sin forklaring.

– Det var ikke så skummelt som hun fryktet på forhånd. Hun er veldig glad og fornøyd med å være ferdig. Så var hun også veldig godt forberedt, sa manageren.

– Vi er spent på resultatet. Vi er spent på hvordan CAS-panelet vurderer saken, sa Johaug-advokat Christian B. Hjort til NTB etter at høringen var over.

FIS anket

Hjort fikk spørsmål om det var noe som overrasket ham underveis i høringen tirsdag.

– Nei, det var egentlig ingen overraskelser, svarte advokaten.

Det er det internasjonale skiforbundet (FIS) som anket saken inn for CAS etter at Therese Johaug ble utestengt i 13 måneder av Domsutvalget i Norges Idrettsforbund. FIS ville ha klarhet i hvorvidt 13 måneders utestengelse var en passende straff. Therese Johaug har på sin side gått til motanke der hun ber om at hun blir frifunnet helt. Begge sakene gikk under tirsdagens høring. Hvor stort team FIS stilte med var ikke kjent da høringen startet, heller ikke om de hadde til hensikt å føre vitner.

Selve CAS-panelet besto av de tre dommerne Markus Manninen (Finland), Jeffrey G. Benz (USA) og Romano F. Subiotto (Storbritannia). Manninen er oppnevnt av FIS, mens Benz ble oppnevnt av teamet til Therese Johaug.

(©NTB)