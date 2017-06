Carlsen åpnet med remis

Magnus Carlsen innledet lynsjakkturneringen i Norway Chess med storspill og seier mandag. Tirsdag ettermiddag startet hovedrunden, og det norske sjakkessets åpningskamp var mot verdenstoer So. Verdensener Carlsen slo amerikaneren i lynsjakk i siste runde mandag.

Tirsdag åpnet de to rolig. Nordmannen, som hadde fordelen av å spille med hvite brikker i partiet, gjorde innledningsvis et framstøt med bøndene i midten. Etter hvert tok han et kvarters tenkepause på sitt 16. trekk. Nordmannen forsøkte å presse So i fortsettelsen, men rivalen forsvarte seg godt.

– Det ser ikke lett ut å vinne dette, konstaterte Hans Olav Lahlum i TV 2s sjakkstudio på Carlsens 28. trekk.

Etter hvert begynte Sos vinnersjanser for alvor å svinne, men Carlsen maktet samtidig ikke å vippe amerikaneren av pinnen. Til slutt endte det med remis. Det gir spillerne 0,5 poeng hver etter den første av ni runder.

- Det ble litt tynt. Jeg prøvde en litt uvanlig åpning, men det var ikke så lett å få til noe, sa Carlsen til TV 2 etter partiet og la til at han avslutningsvis ikke så noen måte å lure seg rundt på.

