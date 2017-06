CAS-topp tror på rask Johaug-høring

Årsaken er at partene er enige om fakta i saken, og at det hele handler om hvor lenge den norske langrennsstjernen skal utestenges, ifølge Reeb.

– Dette kan være over i 14-tiden (tirsdag). Kanskje enda tidligere om partene blir enige ved lunsjtider, sier Reeb til det norske pressekorpset utenfor CAS-lokalet i Lausanne.

Han karakteriserer Johaug-saken som en enkel sak når det kommer til fakta, men en komplisert sak relatert til regelverket.

Tar hensyn

Johaug ble utestengt i 13 måneder av domsutvalget i Norges Idrettsforbund, men Det internasjonale skiforbundet har anket dommen og ber om en forlenget utelukkelse.

For Johaug vil alt under 15 måneder bety at hun kan rekke vinter-OL i sørkoreanske Pyeongchang kommende vinter. Får hun lenger straff, blir det ingen deltakelse på henne.'

Reeb opplyser – på generelt grunnlag – at CAS-panelet ofte tar hensyn til utøvernes karrierer når de utmåler straff.

– CAS tar hensyn til om det er en sommer- eller vintersportsutøver. Det er ikke like tøft for en vinterutøver om vedkommende må sone på sommeren. Så vi tar ofte hensyn til utøvernes karrierer, sier generalsekretæren.

Seks uker

Ifølge Reeb er det vanskelig å si når CAS' endelige dom mot Therese Johaug faller, men han sier at det normalt tar cirka seks uker før dommen foreligger i en skriftlig versjon.

Johaug vil trolig be om at avklaringen kommer så raskt som mulig. Voldgiftsretten har muligheten til å avsi sin kjennelse i løpet av to-tre uker, for deretter å komme med en mer fyldig begrunnelse på et senere tidspunkt.

Høringen i dopingsaken hennes startet klokken 9.30 tirsdag. FIS' representanter var først ute med å ta ordet, og deretter er det Johaugs advokater som skal snakke. Til slutt skal skistjernen selv spørres ut.

(©NTB)