Tidligere Newcastle-profil døde

Det meldte medier som The Independent og Daily Mail mandag ettermiddag. Klubben bekreftet senere dødsfallet overfor BBC.

– Det er med dyp sorg vi kan bekreftet at Cheick Tioté gikk bort tidligere i dag, etter at han kollapset på trening. Vi kan ikke si mer på nåværende tidspunkt, men ber om at familien hans får ro, sier en talsmann for Beijing Enterprises til BBC.

Ivorianeren gikk tidligere i år til det kinesiske laget, som til daglig spiller på nivå to i Kina. Tioté ble fraktet til sykehus i all hast etter kollapsen, men likevel maktet ikke legene å redde 30-åringen, skriver The Independent.

Tioté, som fikk 52 landskamper for Elfenbenskysten, spilte tidligere for klubber som engelske Newcastle og nederlandske Twente. Midtbaneterrieren var seks sesonger i Newcastle før skiftet til Kina.

– Vi er knust over å høre den tragiske nyheten om at Cheick Tioté har gått bort, skriver Newcastle på sin Twitter-konto.

– Det er med stor sorg vi har mottatt nyheten om Cheicks bortgang. Våre tanker går til hans familie og venner i denne triste stunden, sier Newcastle-manager Rafael Benítez til klubbens nettsted.

