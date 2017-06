Viking med sårt tiltrengt seier på overtid

Viking og Kristiansund var under nedrykksstreken før søndagens oppgjør, og poeng var derfor sårt tiltrengt i begge leirer.

Viking trengte poengene mest ettersom laget var sju poeng bak søndagens motstander før kampen, og Kwesi Appiah så ut til å sikre seieren fra straffemerket i andre omgang, men Kristiansund kom tilbake ved Jean Alassane Mendy.

Hjemmelaget klarte imidlertid å sikre seieren da Pedersen dukket opp og headet inn 2-1 på overtid mellom beina på Sean McDermott, som nok burde ha stått imot.

– Jeg får ikke så mye fart på den, men jeg ser den går i mål likevel. Det var så forløsende for meg. Jeg springer bare bort til publikum og jubler, sa matchvinneren til NTB.

– På en skala fra 1 til 10 er det nærmere 10. Det er så viktig for laget, fortsatte han.

– Man trenger ikke være «Einstein» for å se hva som skjer. Den går inn og det er en man skal ta. Sånt skjer. Livet går videre. Jeg gidder ikke tenke mer på det, sa Kristiansund-keeperen til NTB.

Viking tok sin første seier siden 23. april i år, da Odd ble slått 3-0.

– Det var helt «crazy». Jeg er bare fornøyd på guttenes vegne. Vi fortjente å vinne i dag. Vi hadde nok sjanser, vi hadde et straffespark og vi hadde flere i første omgang også. Det så ut som tiden skulle renne ut, men Patrick dukket opp der, og selvfølgelig var det en tabbe fra deres keeper, men det var på tide at vi hadde flaksen på vår side, sa Viking-trener Ian Burchnall til NTB.

Ropte på straffe

– Vi har ikke hatt flaksen på vår side i år, så kanskje dette er starten på en snuoperasjon for oss, la han til.

Viking-fansen følte seg snytt for et straffespark etter bare fire minutter da Samuel Adegbenro skrudde på turboen, før han ble lagt i bakken. Dommer Kristoffer Hagenes vinket imidlertid spillet videre, og Adegbenro fikk kun med seg et gult kort for protester.

Bortelagets største sjanse i første omgang kom kun få minutter etter, da Liridon Kalludra serverte Jean Alassane Mendy alene med keeper Iven Austbø. Spissen klarte imidlertid ikke overliste sisteskansen og ballen gikk kun i nettveggen.

Adegbenro var nære å gi Viking ledelsen da han fikk tid til å skyte fra 14 meter på en corner, men skuddet snek seg utenfor stolpen til Sean McDermott.

Passive

Den toneangivende Viking-spilleren gjorde opp for bommen da han fikset straffespark ti minutter etter hvilen. Appiah la inn en strålende søknad til neste års NM i straffespark, som ble arrangert i Oslo i helgen, da han curlet inn ledelsesmålet.

I motsatt ende ble imidlertid Viking for passive sju minutter senere, da Kalludra fikk tid til å sikte på et innlegg. Foran mål dukket Mendy opp og bredsidet inn utligningen.

Appiah burde gitt Viking seieren da han fikk sjansen fra meters hold, men på et underlig vis klarte han å sette ballen utenfor.

I stedet sikret Pedersen seieren fem minutter på overtid.

(©NTB)