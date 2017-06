Vardar tok mesterligatittelen på første forsøk

Vardar kom til finalen etter en overraskende seier mot Barcelona i semifinalen under sin første finalehelg i Köln, men viste for alvor hva de var lagd av da de overlistet Nikola Karabatic og co. i finalen.

PSG, som får det norske stjerneskuddet Sander Sagosen i stallen fra og med neste sesong, ledet 12-11 til pause, men Vardar anført av keeper Arpad Sterbik, som ble kåret til den mest verdifulle spilleren under finalehelgen, kom tilbake og sikret 24-23-seieren.

Russeren Timur Dibirov var mest målfarlig i finalen med sju fulltreffere, mens Nikola Karabatic dro lasset for PSG med fem scoringer.

Barcelona-tap

Ungarske Veszprém var best i kampen om tredjeplassen og vant 34-30 mot Barcelona under finalehelgen i Köln.

Kent Robin Tønnesens kommende arbeidsgiver Veszprém tapte 26-27 i semifinalen mot Paris-Saint Germain, men slo tilbake mot Barcelona i søndagens kamp om tredjeplassen i mesterligaen.

Spanjolene tapte overraskende mot Vardar i sin semifinale, og klarte ikke riste av seg skuffelsen til lagets siste kamp under finalehelgen i Tyskland.

Målfarlig islending

Veszprém ledet 18-17 til pause og økte til 34-30 før kampslutt. Islandske Aron Palmarsson ble Veszpréms toppscorer med åtte mål. Franske Timothey N'Guessan ble Barcelonas mestscorende med seks.

Disse lagene har vunnet de fem siste utgavene av håndballens mesterliga:

2017: Vardar.

2016: Kielce (Polen)

2015: Barcelona (Spania)

2014: Flensburg-Handewitt (Tyskland)

2013: Hamburg (Tyskland).

(©NTB)