Solskjær raste mot dommeren etter tap

I et realt ruskevær i Sarpsborg utviklet kampen seg til en fysisk batalje, og Molde-duoen Petter Strand og Sander Svendsen måtte forlate banen med smeller.

Etter kampen klarte ikke Molde-trener Ole Gunnar Solskjær å skjule misnøyen med kamplederen.

– De får fullt av frispark. Jeg vet ikke om dommerne også kjøper hypen om at Sarpsborg er årets hit. De får jo alt, det er jo 80-20 (i Sarpsborgs favør) minst, så her er det flere som må gå i seg selv, sa Solskjær til Eurosport.

Eskås ønsket ikke å kommentere Solskjærs kritikk.

Fullkommen dag

Først fikk Sarpsborg-supporterne nyheten om at Amin Askar er klar for klubben. Deretter ble dagen fullkommen med 1-0-seieren mot Molde.

Seieren betyr at Sarpsborg fortsatt kun har ett tap på de sju hjemmekampene hittil denne sesongen. Mot Molde kom sesongens femte trepoenger på eget kunstgress.

– Jeg synes vi er best i alt fra start til slutt. En veldig fortjent seier. Vi burde kanskje vært litt mer giftig, sa Sarpsborgs hovedtrener Geir Bakke, ifølge Eurosport.

Han fikk støtte fra Molde-kaptein Ruben Gabrielsen.

– Det er fortjent. Vi skaper ikke veldig mye, men de scorer på den sjansen de får. Det er slik de vinner, sa midtstopperen.

Askar tilbake

Vertene var best før hvilen, men en god Andreas Linde i Molde-målet sørget for at lagene gikk til pause på 0-0.

I den nevnte pausen ble Amin Askar presentert som Sarpsborg-spiller. Askar var i klubben på lån i 2015 og ble fort en publikumsfavoritt på Sarpsborg stadion. Han avsluttet kontrakten med tyrkiske Sanliurfaspor i april.

Nyheten virket også å gi spillerne et løft og etter 62 minutter satt scoringen da Ole Jørgen Halvorsen serverte Mortensen inne i feltet som bredsidet inn 1-0.

Joachim Thomassen fikk en gedigen mulighet til å doble til 2-0 like etter, men hans avslutning fra skrått hold ble reddet av Linde.

To debutanter

Solskjær så sitt lag slite med å skape de store mulighetene mot et godt hjemmelag. Ola Toivio prøvde seg på et frispark fra langt hold og skuddet skiftet retning på vei mål mot, men ble reddet av Sarpsborg-keeper Anders Kristiansen.

Solskjær, som allerede manglet flere spillere med skade og suspensjon, kastet innpå to debutanter mot slutten i håp om poeng.

Erling Braut Håland (16), som er sønn av Alf-Inge Håland, og Leo Skiri Østigård (17) fikk begge sine debuter i Eliteserien uten å klare å markere seg i form av scoring. Sistnevnte kom inn for Sander Svendsen som virket å pådra seg en strekk i låret.

Resultatet gjør at Sarpsborg ligger på annenplass med 24 poeng før Branns kamp mot Odd senere lørdag. Molde ligger på sjuendeplass med 17 poeng.

