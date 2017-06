Rosenborg tilbake på vinnersporet

Med Nicklas Bendtner på tribunen med tre gule kort tok spissvikar Matthías Vilhjálmsson ansvar. Etter et klønete selvmål av Godset-kaptein Jakob Glesnes serverte islendingen Milan Jevtovic til 2-0, før han selv la på til 3-0 etter pause.

– Jeg er veldig fornøyd. Vi jobber for hverandre og er gode i gjenvinningen. Det er slik Rosenborg skal fremstå, sa Vilhjálmsson til Eurosport.

Eirik Ulland Andersens 1-3-scoring etter 68 minutter markerte starten på et voldsomt Godset-press mot målet til André Hansen, men hjemmelaget holdt unna og sørget for at alle tre poengene ble igjen i Trondheim.

Trønderne troner fortsatt på topp i Eliteserien.

– Det er en stund siden sist. Vi har fått det i cupen, men det var godt å få det her på Lerkendal. Jeg synes vi spiller bra fotball til tider, sa RBK-trener Kåre Ingebrigtsen til Eurosport.

Strømsgodset på sin side lukter på nedrykksstreken. Tor Ole Skulleruds menn har like mange poeng som Tromsø på kvalifiseringsplass og Kristiansund under streken, men bedre målforskjell gjør at drammenserne innehar foreløpig sikker plass.

Glesnes-hodemist

Strømsgodset-kaptein Jakob Glesnes vil nok glemme åpningskvarteret på Lerkendal fortest mulig etter å ha vært sterkt delaktig i begge baklengsmålene i første omgang.

Først var han uheldig og satte ballen i eget mål på bakre stolpe etter en avslutning fra Fredrik Midtsjø etter åtte minutter, før han upresset serverte RBK en overtallsmulighet åtte minutter senere. Hjemmelaget var fire mot tre og Milan Jevtovic spilte vegg med spissvikar Vilhjálmsson, før han dro av tre spillere og banket ballen under Espen Bugge Pettersen.

Godset-kapteinen toppet omgangen med å pådra seg et gult kort to minutter etter den andre scoringen.

Rosenborg styrte showet på hjemmebane før hvilen, men Glesnes' selvmål og gavepakke førte til omgangens eneste scoringer.

Godset-press

Det tok imidlertid ikke lang tid før Rosenborg økte til 3-0. Høyreback Vegar Eggen Hedenstad utfordret på høyre etter fint RBK-spill og slo inn via en Viking-spiller til Vilhjálmsson, som fikk en enkel jobb med å heade inn hjemmelagets tredje mål.

Eirik Ulland Andersen sprakk nullen til André Hansen etter 68 minutter med et forrykende langskudd fra nærmere 30 meter som gikk inn helt nede ved stolperota, og bortelaget fortsatte å presse etter reduseringen.

Først var Bassel Jradi nære å kopiere Andersen med et frekt langskudd, før Jonathan Parr misbrukte en sjanse alene med Hansen i RBK-buret. Jradi skjøt i stolpen og ut kun få minutter senere, men Rosenborg holdt unna foran en glissen tribune med kun 15.974 tilskuere.

