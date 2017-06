Ranheim snek seg opp i ryggen på Bodø/Glimt

Flere av hjemmelagets spillere skal visstnok ha slitt med sykdom inn mot kampen, og blant andre Øyvind Storflor måtte stå over oppgjøret. Hjemmelaget kom til kampen med kun fem innbyttere, men de elleve som startet viste at oppladningen ikke hemmet laget.

Mats Lillebo, som startet kampen ettersom lagets toppscorer Michael Karlsen sonet karantene, satte inn 1-0 allerede etter tre minutter etter en grusom keepertabbe av Glimts Ricardo.

Kristian Fardal Opseth utlignet til 1-1 like etter, men vertene lot seg ikke affisere og tok igjen ledelsen ved Christian Eggen Rismark eter 14 minutter.

Gjestene klarte aldri å svare på scoringen. Resultatet gjør at Ranheim med 24 poeng kun er ett poeng bak Bodø/Glimt som fortsatt topper 1. divisjon.

Nytt FFK-tap

Fredrikstad er i fritt fall og viste ikke tegn til bedring i bortemøtet mot Strømmen.

Tre scoringer med kun seks minutters mellomrom sørget for at det sto 3-0 allerede etter 23 minutter. Mustapha Achrifi la på til 4-0 like før pause, og Ulrik Flos 1-4-scoring var ikke godt for annet enn å pynte på resultatet.

Fredrikstad ligger helt sist i 1. divisjon med fem poeng, mens Strømmen har 15 poeng på niendeplass.

Etterlengtet for Mjøndalen

Mjøndalen så ut til å gå på nok et poengtap i 1. divisjon, men tre minutter på overtid dukket Andreas Hellum opp og sikret 2-1-seier hjemme mot Start.

Vegard Hansens mannskap slo Strømsgodset ut av cupen torsdag, men har ikke fått det til å stemme i hjemlig serie den siste tiden. Før hjemmekampen mot Start hadde laget gått fem kamper uten seier (tre uavgjort og to tap), men mot gjestene fra Kristiansand løsnet det endelig.

Ousseynou Boye ga Mjøndalen ledelsen allerede etter fem minutter, og det så lenge ut til å bli kampens eneste scoring.

Gjestene ga seg imidlertid ikke, og etter 84 minutter fikk Abubakar Ibrahim Aliyu stå umarkert ved bakre stolpe. Nigerianeren tok ned innlegget fra Daniel Aase før han plasserte den i lengste hjørne bak en utspilt Marco Priis Jørgensen i Mjøndalen-målet.

Mens hjemmesupporterne ante et nytt poengtap, dukket Andreas Hellum, som entret banen som innbytter etter snaut timen spilt, opp og bredsidet ballen i mål etter godt forarbeid av Amahl Pellegrino.

Det sikret en kjærkommen serieseier.

Resultatet gjør at Start har 22 poeng og ligger på tredjeplass, mens Mjøndalen besitter sjetteplassen med sine 17 poeng.

Øvrige 1.-divisjonsresultater søndag: Arendal - Tromsdalen 1-2, Florø - Sandnes Ulf 3-1, Jerv - Elverum 2-0, Levanger - Åsane 3-0, Ull/Kisa - Kongsvinger 0-3.

