Per-Åge Skrøder legger opp

Det skriver Skrøder på sin Facebook-side søndag.

– Nå er det på tide å gå videre mot nye mål og bruke tiden på det man har kjært, nemlig familien. De har tidvis fått ta store smeller når jeg har hatt fullt fokus på hockeyen som det føles som de ikke lengre skal ta. Min livsstil som proff skal nå byttes ut mot å være som en vanlig mann, pappa og kompis, skriver han.

38-åringen noterte seg for 113 landskamper for Norge. Han avsluttet karrieren i svenske Modo, etter også å ha spilt fire kamper for Sparta Sarpsborg foregående sesong.

(©NTB)