Bye ble Sogndals overtidshelt

Vertene spilte en hel omgang med én mann mer, men slet med å komme til sjanser. Så dukket Bye opp på overtid av overtiden. På en retur dunket han inn vinnermålet fra tolv meter.

Minuttet tidligere kom Bye til en gyllen sjanse, men headingen var så svak at forsøket gikk flere meter over mål. Til slutt kom likevel scoringen som skapte full ekstase på Fosshaugane.

– Det var godt å få den etter at jeg bommet på den første sjansen. Det var ræva av meg, men heldigvis endte det bra til slutt. Jeg så at den ene forsvareren trakk seg litt unna, go dermed fikk jeg muligheten til å smelle til en gang til, sa Bye til Eurosport.

Godt og vondt

Tidligere i uken var Sogndal-målvakt Mathias Dyngeland å finne blant landslagssjef Lars Lagerbäcks utvalgte i Norges tropp til kampene mot Tsjekkia og Sverige.

I søndagens oppgjør viste Dyngeland seg fram både på godt og vondt. Etter 13 minutter måtte han ut i full strekk og fistet unna Joackim Solberg Olsens langskudd. En solid redning, men som like etter ble fulgt opp med en tabbe.

Med flere Sandefjord-spillere i offsideposisjon valgte Dyngeland å bokse Pau Morers frispark. Ballen gikk rett i lagkamerat Kjetil Wæhler og i nettmaskene.

– Det var godt å få en god redning på første involvering, men på det første målet glapp det litt med orienteringen. Heldigvis snudde Martin (Ramsland) det fort for oss, sa Dyngeland til Eurosport i pausen.

Sandefjord hadde knapt gjort unna feiringen før det sto 1-1 på lystavla på Fosshaugane. For bare minuttet etterpå var det gjestenes tur til å rote det til. Christer Hansen bommet på ballen, og dermed kunne Ramsland trille inn utligningen mellom beina på bortelagets målvakt Ingvar Jónsson.

Gjestene fra Vestfold styrte banespillet i første omgang. I det 27. minutt dunket Victor Demba Bindia til på en klarering og traff stolpen. Det var derfor ikke helt ufortjent da André Sødlund fintet seg gjennom Sogndal-forsvaret og la på til 2-1 fra rundt seks meters hold.

Straffe og rødt kort

Mannskapet til Lars Bohinen var nær å ta med seg ledelse til pause, men på overtid fikk hjemmelaget straffe etter at Ramsland tilsynelatende ble lagt i bakken. Dommer Trygve Kjensli ga samtidig Christer Hansen direkte rødt kort.

– Veldig stengt. Jeg var ikke nær ham, så den var billig. Hvis det var noen som laget straffe i den situasjonen, var det ikke meg. Det var klønete i forkant å havne i den situasjonen, men jeg holdt ikke, bedyret Hansen.

Fra ellevemeteren var Gilbert Koomson sikker. Han plasserte ballen midt i mål. Ghaneseren er Sogndals toppscorer med fem scoringer.

Det var Sogndals første seier på tre kamper, mens Sandefjord har gått uten en trepoenger på sine fire siste.

Etter landslagspausen om to uker får både Sogndal og Sandefjord besøk av to topplag. Førstnevnte tar imot Sarpsborg, mens Sandefjord møter Odd.

