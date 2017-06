Aalesunds sjansesløsing endte med tap

Mustafa Abdellaoue fikk muligheten allerede etter to minutter etter å ha blitt spilt gjennom av Aron Elis Thrándarson, men spissen fikk ikke stokket beina i avslutningsøyeblikket. Forspilte sjanser skulle siden bli melodien for hjemmelaget denne kampen.

– At vi ikke scorer i dag er både litt uflaks og at vi ikke er bra nok. Vi har såpass mange sjanser at vi burde score, sa Aafk-kaptein Fredrik Carlsen til Eurosport etter kampen.

Han fikk se gjestene ta ledelsen da Shuaibu Lalle Ibrahim ble spilt gjennom. Nigerianeren rundet keeper Andreas Lie og satte inn 1-0.

Carlsens lag fortsatte å skape flere store muligheter før pause og Lars Veldwijk fikk ved to anledninger muligheten til å utligne. Først ble spissen spilt fri ute i feltet etter 29 minutter, men avslutningen snek seg på utsiden av stolpen.

Veldwijk med store sjanser

Etter 37 minutter fikk han muligheten igjen etter et godt slått frispark av nettopp Carlsen, men avslutningen gikk langt over mål.

Aalesund fortsatte å skape det som var av sjanser etter pause og etter 63 minutter var det Carlsen som fikk muligheten, men hans avslutning gikk utenfor.

Kun minutter senere var nok en gang Veldwijk på farten, men nok en gang snek hans avslutning seg utenfor stolpen.

Sesongens fjerde for FKH

På overtid fikk Oddbjørn Lie en eventyrlig mulighet til å sikre ett poeng etter at Veldwijk headet ballen ned til 29-åringen. Avslutningen på volley endte imidlertid i armene på FKH-keeper Per Kristian Bråtveit.

Gjestene fra Haugesund holdt unna for AaFK i sluttminuttene og kunne innkassere sesongens fjerde seier. Det holder til en niendeplass.

Aalesund ligger på femteplass med 18 poeng.

(©NTB)