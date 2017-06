UEFA vil stille seg bak en britisk VM-søknad

VM i fotball har ikke blitt holdt på De britiske øyer siden England hadde vertskapet i 1966. Ceferin ønsker en engelsk eller britisk søknad velkommen.

– De fortjener et verdensmesterskap i nær framtid. De er kapable til å arrangere et VM, det er jeg helt sikker på. Hvis de bestemmer seg for å søke, stiller vi oss bak søknaden og støtter den sterkt, sier Ceferin til BBC.

Presidenten i Det europeiske fotballforbundet (UEFA) mener det er Europas tur å få VM i 2030. Riktignok arrangerer Russland neste års mesterskap, men deretter skal Qatar ha vertskapet for 2022-VM. I 2026 er det ventet at Nord-Amerika får arrangere et verdensmesterskap igjen for første gang siden 1994.

Tidligere i uken ble Vivo det tredje kinesiske selskapet som sponser Det internasjonale fotballforbundet (FIFA). Det har ført til spekulasjoner om at Kina vil søke om 2030-VM. Siden Qatar er vertsnasjon bare åtte år tidligere, vil en tildeling til et annet asiatisk land være et brudd med FIFAs rulleringsprinsipp.

– Reglene kan ikke bare endres fordi vi har noen store sponsorer. Vi kan ikke selge VM til dem som ønsker å betale mest. Jeg snakker ikke bare om Kina, men det viktigste er at VM går til det landet som har den beste søknaden, fastslår Ceferin.

