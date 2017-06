Mjelde og Chelsea ble seriemestere

Mjelde spilte hele kampen på sentral midtbane for London-laget. Den norske landslagskapteinen misbrukte en stor sjanse til å punktere kampen da hun satte ballen like over tverrliggeren i annen omgang.

Det la uansett ingen demper på feiringen. Mjelde & co. vant etter scoringer av Karen Carney (straffe) og Fran Kirby.

Før kampen var det klart at Chelsea måtte vinne for å være garantert gullet. Laget endte til slutt med like mange poeng som Manchester City, men vant takket være en betydelig bedre målforskjell (29 plussmål mot 12).

Fotballkvinnene i England har fått vårserie på grunn av omleggingen til høst-/vårsesong. Den består av ni lag og åtte kamper og spilles uten nedrykk.

Chelsea og Manchester City endte på 19 poeng, mens Arsenal tok tredjeplassen med 18 poeng etter å ha banket Bristol Academy 5-0 i lørdagens avsluttende runde.

City vant på sin side 3-1 over Liverpool i siste kamp.

