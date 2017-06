Fransk hjemmehåp ga Radwanska bank i Roland-Garros

Radwanska hadde vunnet sju av sine åtte siste kamper mot Cornet, men lørdag nådde hun ikke opp. Cornet vant klart med settsifrene 6-2, 6-1.

Den franske jenta var i ekstase da seieren var et faktum. Radwanska må derimot fortsatt vente på sin første Grand Slam-triumf

– Jeg mangler ord. Du jobber hele året for å opplevde øyeblikk som dette. Jeg kunne ikke ha drømt om et bedre utfall. Grus er ikke mitt favorittunderlag, men jeg trives på hovedbanen. Jeg lot henne ikke styre duellene, holdt meg tett på baklinjen og varierte spillet, sa Cornet med tårer i øynene etter at avansementet var i boks.

Ikke på talefot

27-åringen møter landskvinnen Caroline Garcia i fjerde runde. Sistnevnte slo ut Hsieh Su-wei fra Taiwan med 6-4, 4-6, 9-7. Det er annen gang i karrieren at Cornet har avansert så langt på hjemmebane i Roland-Garros.

Siden også Kristina Mladenovic tok seg videre, har hjemmenasjon Frankrike for første gang på 23 år tre kvinnelige spillere i åttedelsfinalen i singleturneringen.

I det helfranske oppgjøret blir det en duell mellom to spillere som ikke har varme følelser for hverandre. Etter lørdagens triumf bekreftet Cornet at hun ikke er på talefot med Garcia etter en strid rundt det franske Fed Cup-laget.

Lett for Halep

I motsetning til Radwanska taklet Simona Halep favorittstemplet da hun enkelt slo ut russiske Darja Kasatkina med sifrene 6-0, 7-5. Rumeneren avgjorde kampen i løpet av 27 minutter.

– Det er fint å være klar for fjerde runde i Paris, sa Halep.

25-åringen var tapende finalist i 2014-utgaven av Roland-Garros. En ankelskade gjorde at det en stund var usikkert om hun ville rekke årets turnering.

– Det går ganske OK. Jeg kan løpe og bevege meg bra, sa Halep etter lørdagens seier.

Halep, som er tredjeseedet i turneringen, møter spanske Carla Suarez i neste runde.

(©NTB)