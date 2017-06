Farias før Brækhus-kampen: – Klar til å ta hjem beltene til Argentina

Førstkommende fredag får Brækhus endelig bokse en proffkamp i hjembyen Bergen. 35-åringen setter alle sine VM-belter på spill i utendørsduellen med Farias på Koengen.

– Brækhus har vært en fantastisk verdensmester i mange år, men nå er min tid kommet. Jeg er klar for å ta alle beltene hennes og ta dem med hjem til Argentina, sier Farias i en pressemelding.

32-åringen har kun tapt én av sine totalt 25 proffkamper i karrieren. Brækhus er på sin side fortsatt ubeseiret etter 30 oppgjør, og hun er den eneste bokseren i verden – uavhengig av kjønn og vektklasse – som holder alle de fem internasjonale VM-beltene.

Det er annen gang Farias kommer til Europa for å bokse. I mai 2015 slo hun svenske Klara Svensson under et stevne i Danmark. Den kampen gikk i super lettvekt, mens det går i weltervekt når hun neste uke skal bryne seg på Brækhus.

– Treningen i Argentina har vært bedre enn noensinne. Jeg føler meg mye sterkere og er rolig (før kampen). Det er en ære å forsvare Argentinas ære i den største og tøffeste kampen i min karriere. Jeg ser fram til å ta med meg alle beltene hjem, sier Farias og fortsetter:

– Jeg har beundret Cecilia i mange år. Hun har representert kvinneboksing med klasse og profesjonalitet, men alt det forsvinner ut av vinduet når vi møtes i ringen. Dette er den største fighten du kan få innen kvinneboksing.

(©NTB)