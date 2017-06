Økonomismell for Tokyo-OL

En av hovedårsakene til den økonomiske sprekken er at OL-arrangører gjerne utelater en del uunngåelige tilleggskostnader når OL-søknaden legges fram.

– Tallene som står i den skrevne søknaden er nærmest fiksjon, sier Shinichi Ueyama, en japansk PR-ekspert som ledet en regjeringsoppnevnt arbeidsgruppe som i sin tid skulle vurdere pengebruken rundt Tokyos OL.

Tallene som ble lagt fram da den japanske hovedstaden ble tildelt sommerlekene inkluderte kun kjerneutgifter som bygging av arenaer. Det gjør de ulike søkerbyenes søknader enklere å sammenligne.

Utgifter til eksempelvis sikkerhetstiltak og transport er i stor grad utelatt.

Vanlig

Det er vanlig praksis at skattebetalerne gjerne ikke vet at tallene som legges fram i den tidlige fasen er ufullstendige, og at de totale kostnadene vil ligge på et langt høyere nivå.

Arrangøren i Tokyo opplyste denne uken at den samlede prislappen for sommerlekene om tre år trolig vil ligge på rundt 1,4 trillioner yen, tilsvarende rundt 106 milliarder kroner.

Japanerne fikk lekene tildelt i september 2013. Da var det anslått en samlet prislapp på rundt halvparten.

Kostnadene for OL i London i 2012 ble tre ganger så store som først antatt. Der endte man til slutt på rundt 160 milliarder kroner.

For dyrt

– Mange nasjoner er nå klare over dette mønsteret og holder seg unna å søke om OL, sier PR-ekspert Ueyama, som er professor ved Keio-universitetet i Tokyo.

– Dersom du gjennomfører en spørreundersøkelse i hvilket som helst demokratisk land, vil folk avvise at skattepenger skal brukes på dyre idrettsarrangementer, tilføyer han.

Økende byggekostnader i Japan har også bidratt til budsjettsprekken Tokyo-arrangørene nå opplever. Fem nye idretter har også vunnet veien inn på OL-programmet etter at japanerne fikk lekene tildelt. Dermed må nye arenaer etableres.

(©NTB)