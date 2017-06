Varetektsfengslet fortsetter som fotballpresident

Fredag skulle Tsjekkias fotballforbund velge hans etterfølger, men det ekstraordinære årsmøtet ga ikke nødvendig flertall til noen av de tre kandidatene. Dermed fortsetter Pelta i vervet inntil det ordinære årsmøtet senere i år.

– Alt jeg kan si er at dette ikke er bra for tsjekkisk fotball, sa Martin Malik, en av de tre kandidatene.

– Signalet som ble sendt i dag er ikke positivt verken for våre kommersielle partnere eller for UEFA.

Pelta ble forrige måned pågrepet og siktet for underslag av offentlige midler i forbindelse med oppgradering av et stadionanlegg. To offentlige tjenestemenn ble også siktet i saken.

Den tsjekkiske toppseriens navnesponsor har trukket seg som følge av skandalen, mens andre sponsorer teller på knappene.

Et annet offer for skandalen er utdannings- og idrettsminister Katerina Valachova, som trakk seg fordi hennes departement er involvert.

(©NTB)