Sykkelfest på Stade Vélodrome

Stade Vélodrome ble opprinnelig bygget for å huse mange ulike idretter, deriblant banesykling. Derav kommer navnet. Velodromen er for lengst borte, men i sommer skal både start og mål på nest siste etappe i Tour de France legges til den berømte fotballstadion.

Det handler om en 22,5 kilometer lang tempoetappe som ganske sikkert vil avgjøre hvem som dagen etter kan juble som sammenlagtvinner i Paris.

Det blir også en anledning for Edvald Boasson Hagen og resten av sykkeleliten til å vise seg fram foran fulle tribuner på en sagnomsust fotballarena.

Første gang

– Det blir første gang Marseille arrangerer en tempoetappe i Tour de France, sa borgermester Jean-Claude Gaudin da planene for etappen ble presentert på en pressekonferanse i byen torsdag.

Sammen med ham var Tour-direktør Christian Prudhomme og stadionsjef Martin d'Argenlieu.

Det vil bli lagt et spesiallaget dekke over gresset på banen slik at syklistene får gode forhold. Tribunebilletter vil være gratis, men de må reserveres på forhånd.

– Allerede er 45.000 billetter reservert, men vi regner med at alle 67.000 billetter vil være reservert i løpet av noen uker, sa D'Argenlieu.

Tempel

Stadion feirer sitt 80-årsjubileum i år. Mest kjent er den som fotballarena. Norge spilte sin aller mest sagnomsuste kamp der, da Brasil ble slått 2-1 i VM-sluttspillet i 1998, men det var også der Norge ble slått ut av VM både i 1938 og 1998 – begge ganger mot Italia.

Det er spilt semifinaler både i EM og VM på Stade Vélodrome, og det var der Frankrike spilte seg til EM-finale både i 1984 og i fjor.

– Men opprinnelig var dette et tempel for sykling, presiserte D'Argenlieu torsdag, og i sommer skal det bli slik igjen, om enn bare for en dag.

Tempoetappen skal for øvrig passere mange kjente landemerker i Marseille, blant annet havnen (Vieux Port), den spektakulære kystveien (Corniche du J.F. Kennedy) og den bratte stigningen opp til kirken Notre-Dame de la Garde.

(©NTB)