Molde-spiller siktet for voldtekt

Moldes administrerende direktør Øystein Neerland bekrefter saken overfor avisen.

– Vi er kjent med at en spiller er anmeldt, og vi vet at det foreligger to ulike forklaringer om hendelsesforløpet. Spilleren hevder at han ikke har begått en straffbar handling, sier Neerland.

Ole Gunnar Solskjær bekrefter at han har kjent til saken en tid.

– Jeg forholder meg til det han forklarer til klubben. Dette er en påkjenning for spilleren, men vi må overlate til politiet å gjøre jobben sin og etterforske saken ferdig. Andre spørsmål overlater jeg til advokaten å svare på, sier Molde-manageren.

Spilleren bistås av advokat Øyvind Panzer Iversen.

Solskjær sier til Romsdals Budstikke at han ikke ser noen grunn til at den siktede ikke skal spille for Molde, så lenge han verken er tiltalt eller dømt.

Forholdet ble anmeldt i første halvdel av mai, og politistasjonssjef Per Karstein Røv sier til avisen at saken snart vil være ferdig etterforsket.

(©NTB)