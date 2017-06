Messi åpner fornøyelsespark i Kina

Messi er for tiden på en miniturné i Kina. Under et arrangement i Beijing torsdag avslørte superstjernen at han neste år åpner en temapark i Nanjing i Sørøst-Kina. Temaet er selvfølgelig fotball.

Meningen er at parken, som får navnet «Messi Experience Park», skal fremme fotballinteressen i Kina på en interaktiv måte, og gi de besøkende muligheten til å fordype seg i Messis univers.

AFP skriver at parken også skal inneholde Messi-inspirerte opplærings- og underholdningsaktiviteter, og ha rundt 20 attraksjoner, spredt ut over et område på 80.000 kvadratmeter.

Også et lite Messi-museum blir det plass til, heter det i en uttalelse fra MediaPro, som skal drive parken sammen med TV-selskapet Phoenix Group og Leo Messi Management.

– Jeg håper parken vil hjelpe til å skape større interesse for sporten blant kinesiske barn og ungdommer, sa Barcelona-stjernen, ifølge China Daily. Han la til at parken er en mulighet til å holde kontakt med fansen på tross av store geografiske avstander.

– Forhåpentligvis vil de føle at jeg er blant dem når de besøker parken, sa 29-åringen videre.

Messi var den nest best betalte fotballspilleren i verden sist år. Barcelona-stjernen tjente om lag 650 millioner kroner, ifølge magasinet Forbes, og var slått bare av Cristiano Ronaldo.

