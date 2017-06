Keeperen ble matchvinner for Hegerbergs Lyon

Det ble straffesparkkonkurranse mellom de to lagene også i den franske cupfinalen i mai. Da var det Hegerberg som satte inn det avgjørende sparket til 7-6 i straffesparkkonkurransen.

Torsdag sto det 0-0 etter 120 minutter, og 6-6 etter at lagene hadde tatt sju straffespark hver. To dueller mellom keeperne avgjorde. Først skjøt PSG-keeper Katarzyna Kiedrzynek utenfor, så skjøt Bouhaddi i mål.

Dermed kunne Hegerberg la gledestårene trille mens hun omfavnet lagvenninnene. Lyon er mesterligavinner for fjerde gang, og trippelmester for annet år på rad etter tidligere å ha vunnet serien og cupen.

Den norske Lyon-stjernen slet med omgangssyke i den siste oppkjøringen til finalen.

Redusert

– I dag tidlig var det kritisk, sa storesøster Andrine til NRK rett før finalen, men Ada hadde kommet seg tilstrekkelig til at hun startet som midtspiss for tittelforsvareren.

Selv i redusert utgave kom 21-åringen til flere store sjanser, men hadde ikke marginene på sin side på Cardiff City Stadium.

I det 12. minutt gjorde Grace Geyoro et mislykket klareringsforsøk og dempet ballen for Hegerberg, men skuddet gikk i den liggende forsvareren, og PSG fikk klarert.

Hegerberg hadde en nikk på mål i slutten av første omgang og styrte et frispark via Aminata Diallo og utenfor tidlig i annen omgang, men det var i det 52. minutt hun skulle avgjort kampen.

Gigantsjanse

Da fikk hun en gigantisk dobbeltsjanse etter et nytt Lyon-frispark og kunne ikke selv tro at hun ikke scoret. Geyoro glapp i markeringen, og Hegerberg fikk avslutte fra kort hold. Skuddet gikk rett på keeper Kiedrzynek, men Hegerberg fikk returen og skjøt utenfor fra kloss hold. Fortvilet holdt hun hendene foran ansiktet.

Etter en time ble en tom Hegerberg tatt av banen.

Lyon er fransk seriemester for 11. år på rad og cupmester for sjette år på rad. I jakten på sin annen strake mesterligatriumf ble laget bremset av Hegerbergs sykdom og at den amerikanske stjernen Alex Morgan måtte ut tidlig med skade, men til slutt kunne kaptein Wendie Renard løfte trofeet i en klynge av lykkelige Lyon-spillere.

PSG-muligheter

Paris Saint-Germain hang godt med i finalen og kom selv til to enorme sjanser. I det 33. minutt ble et langt oppspill stusset i bakrom. Shirley Cruz stormet fram, vendte av Camille Abily og sendte i vei et skudd som Bouhaddi så vidt reddet.

Lyon-kaptein Renard renset returen så vidt foran Cruz.

I det 63. minutt ble Marie-Laure Delie vakkert spilt gjennom av Cruz, men alene med Bouhaddi skjøt hun rett utenfor.

Lyon hadde ballen masse i timen som ble spilt etter at Hegerberg ble byttet ut (ekstraomgangene inkludert), men skapte ingen store sjanser.

Dermed ble det straffedrama, der Bouhaddi ble den store helten. Før hun selv avgjorde, hadde hun reddet Grace Geyoros skudd da PSG kunne tatt ledelsen 3-1.

(©NTB)