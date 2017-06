Bale frykter han starter finalen på benken 

– Det blir en massiv dag for meg personlig, siden det var her jeg ble født, og her jeg vokste opp, sier Bale, som i lengre tid har slitt med en leggskade.

Etter å ha kjempet seg tilbake melder han seg nå klar for mesterligafinale mot Juventus lørdag. Real Madrid-stjernen ønsker virkelig å skinne i finalen i hjembyen Cardiff.

– Alle mesterligafinaler er spesielle, men denne er selvsagt litt ekstra spesiell. Jeg har alltid drømt om å spille finale i mesterligaen, men jeg har aldri drømt å om å få spille den i hjembyen min, sier waliseren.

Bale ble født i Cardiff 16. juli 1989. Som fotballspiller utviklet han seg i ungdomsavdelingen til Southampton der han etter hvert fikk sin debut for A-laget 17. april 2006. Det ble 40 kamper i Southampton før han ble solgt til Tottenham i mai 2007. Seks år senere ble han (den gang) verdens dyreste fotballspiller, da han ble solgt til Real Madrid for 86 millioner pund.

Normalt ville Bale ha startet i Real Madrid-angrepet sammen med Cristiano Ronaldo og Karim Benzema i en 4-3-3-formasjon lørdag, men etter at waliseren ble skadd har Real Madrid endret på formasjonen.

Nå foretrekker Real Madrid-trener Zinédine Zidane å spille 4-4-2 med Isco som nummer 10 bak Ronaldo og Benzema. I Bales skadefravær har det ført Zidanes mannskap til seriemesterskap og mesterligafinale, og det er lite trolig at Zidane går tilbake til 4-3-3 for å få plass til Bale.

27-åringen ha ikke spilt siden 23. april, da han pådro seg skaden mot Barcelona.

– Hvis jeg blir bedt om å starte, vil jeg selvfølgelig gjøre det. Men om jeg klarer 90 minutter er heller tvilsomt, sier han, og legger til at han ikke har spilt på seks-sju uker.

Det har vært både oppturer og nedturer for Bale etter overgangen til spania. Et av høydepunktene er målet mot Atlético Madrid i 4-1-seieren i mesterligafinalen i 2014.

Av nedturene er trolig alle skadene han har slitt med etter overgangen. Men skulle han få avgjørende innflytelse i finalen på sin «hjemmebane» i Wales er det trolig glemt for en stund.

