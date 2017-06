Yaya Touré forlenget med City

Tourés kontrakt ville løpt ut denne måneden, men klubbdirektør Txiki Begiristain sier at Touré er en av klubbens mest erfarne og mest populære spillere og at "vi kunne ikke vært gladere for at han blir".

Veteranens tid i klubben så ut til å være ute da han tidligere i sesongen ble skjøvet helt ut i kulda av manager Pep Guardiola, men de la konflikten bak seg, og siden november har Touré levert meget godt spill i den lyseblå trøya.

– Jeg er henrykt. Jeg sa til meg selv at min reise med City ikke er over, og da Txiki ringte meg, og jeg snakket med manageren, ble jeg veldig glad, sier Touré til klubbens nettsted.

34-åringen er tidligere landslagskaptein for Elfenbenskysten og er fire ganger kåret til årets afrikanske fotballspiller.

Guardiola var i fjor høst misfornøyd med Tourés fysiske form og uttalelser fra hans frittalende agent Dimitri Seluk, og utelot ham fra troppen til mesterligaens gruppespill. Touré jobbet knallhardt for å komme tilbake og har overbevist både Guardiola og resten av klubbledelsen om sin verdi for klubben.

Mens spillere som Bacary Sagna, Pablo Zabaleta, Gaël Clichy, Jesus Navas og Willy Caballero er på vei ut døra, får han bli.

Toure har spilt 299 kamper for Manchester City og scoret 81 mål. Han har bidratt til to seriegull.

