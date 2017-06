Uthvilt Ronaldo satser på ny rekord

– De siste årene har jeg vært veldig sliten på slutten av sesongen, både i den spanske ligaen og mesterligaen. Denne gangen har jeg fått hvile et par kamper, og jeg føler meg langt friskere nå, sier Ronaldo til uefa.com.

Han er likevel spilleren med flest mesterligaminutter (1110) denne sesongen. Nærmest ham kommer Atletico Madrids Antoine Griezmann (1068).

Trener Zidane kan lede Real til titler i La Liga og den gjeveste europacupen samme sesong. Det har ikke klubben klart siden 1958.

– Jeg synes Zidane har matchet troppen veldig intelligent. Det er ikke så enkelt da alle spillerne ønsker å spille så mye som mulig. Det er ingen tvil om at suksessen (spansk ligagull) vi har hatt, er hans fortjeneste, sier Ronaldo.

Først

Ronaldo rundet 100 Champions League-mål som førstemann.

– Det var et mål jeg satte meg før sesongen. Takk Gud for at jeg klarte det. Å slå rekorder er ingen mani for meg, men jeg liker å gjøre det. Det gir meg motivasjon til å trene og spille bedre og bedre, sier Ronaldo.

Real kan også bli første lag som forsvarer mesterligatittelen. Turneringen ble i 1992-93-sesongen innført som en erstatning for serievinnercupen.

– Dette er et mål alle Real Madrid-spillere ønsker å nå. Vi ønsker å skrive oss inn i historien, sier Ronaldo.

Juventus har allerede sikret seg den italienske dobbelen denne sesongen under Massimiliano Allegri.

Skulle «Juve» også vinne lørdag, vil laget være den åttende klubben som presterer en trippel. Det har disse klart før:

Celtic (1971-72), Ajax (1971-72), PSV Eindhoven (1987-88), Manchester United (1998-99), Barcelona (2008–09 og 2014-15), Inter (2009–10) og Bayern München (2012–13)

(©NTB)