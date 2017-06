Real Madrids hjemmebane får ansiktsløftning

I utgangspunktet hadde klubben sett for seg et enda mer ambisiøst prosjekt enn det som nå skal gjennomføres, men en spansk domstol satte ned foten for de opprinnelige planene.

Onsdag sa likevel lokalpolitikerne i den spanske hovedstaden ja til et prosjekt som innebærer at Santiago Bernabeu vil få et uttrekkbart tak, samt bygges om slik at arenaen i framtiden kan romme et kjøpesenter og trolig også et hotell.

Hele bygningen vil bli innhyllet i en metallisk, bølgende fasade.

Et kjøpesenter som i dag er en del av arenaen, vil bli revet og erstattet med et stort grøntareal.

I en twitter-melding fra rådhuset i Madrid heter det at prosjektet er godkjent fra politikerhold. Finansene til å gjennomføre den kostbare ombyggingen skal en sponsor fra Abu Dhabi i De forente arabiske emirater stå for.

De opprinnelige planene for Santiago Bernabeus ansiktsløftning innebar blant annet å utvide arenaen inn på en tilstøtende kommunal tomt. Den muligheten ble avvist av en domstol i 2015, som følge av at EU-kommisjonen på det tidspunktet etterforsket en eiendomshandel mellom Real Madrid og Madrid by.

I juli i fjor ble den samme eiendomshandelen erklært ugyldig som følge av at prisen ble dømt til å være kunstig høy. Real Madrid måtte som følge av avgjørelsen tilbakebetale drøye 20 millioner euro, tilsvarende 188 millioner norske kroner etter dagens kurs.

(©NTB)