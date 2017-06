Mjøndalen sendte Strømsgodset ut av cupen

Strømgodset måtte reise den korte turen hjem vel vitende om at cupeventyret er over for denne gang. 1. divisjonslaget Mjøndalen vant 2–1 på Isachsen stadion og tok seg videre i cupen på bekostning av storebror Strømsgodset.

– Vi tapte for et lag som kjempet hardt. De satte sjansene sine. Jeg har ikke tenkt å komme med noen unnskyldninger. Det gjør vondt å tape denne kampen, sa Strømsgodsets trener, Tor Ole Skullerud til Drammens Tidendes TV-team etter kampen.

– Vi gjorde en bra første omgang, og en mindre bra annen omgang. Jeg vil ikke gå inn på de dype analysene, sa en tydelig skuffet Skullerud.

- Sinnssykt kult

Det så riktignok lyst ut for Drammenserne da lagene gikk til pause. Et hodestøt fra Marcus Pedersen skilte lagene da kampen var halvspilt. Scoringen kom på en corner minuttet før pause.

Pedersen benyttet anledningen til å skaffe seg et gult kort på vei tilbake mot midtstreken etter at han hysjet til hjemmefansen mens han jublet for scoringen.

Annen omgang ble derimot en trist affære for Strømsgodset. Mjøndalen tok over kampen og fikk uttelling da kvarteret var spilt.

Pontus Silfwer tråklet seg inn i Strømsgodsets 16-meter og ballen havnet hos Ousseynou Boye. Etter å ha brukt litt tid på å stokke beina fyrte han av gårde et skudd som SIF-keeper Radoslaw Janukiewicz bare hørte susen av før ballen lå i nettet.

Hjemmepublikummet skulle få mer å juble for knappe sju minutter senere. Boye fikk med seg ballen inn i feltet, og han sendte den videre til Amahl Pellegrino. Iskaldt sendte han ballen i motsatt hjørne, og Mjøndalen var i føringen.

– Det var sinnssykt kult. Dette var gøy, det betyr mye for Mjøndalen, sa matchvinneren, som rev av seg drakten etter scoringen og fikk se det gule kortet.

– Skal ikke skje

Det manglet ikke på sjanser til Strømsgodset i annen omgang, men ballen ville ikke i mål. Dermed ble det 2–1 til lillebror fra Nedre Eiker.

– Det skal ikke skje. Vi skal ikke tape mot Mjøndalen, sier Strømsgodsets målscorer Marcus Pedersen.

Men det skjedde, og Mjøndalens trener Vegard Hansen sa til lokalavisen at han hadde trua før kampen.

– Vi visste vi hadde sjansen i dag, for Strømsgodset har virket rufsete i det siste. Og vi visste at vi på en god dag kunne klare det, sa Hansen.

I neste runde venter nok et eliteserielag for Mjøndalen når Brann kommer på besøk i august.

