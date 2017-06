Isabelle Pedersen perset på 100 m hekk

– Jeg er glad for ny personlig rekord, men traff ikke godt nok på slutten av løpet. Jeg føler at jeg har bedre tider inne og satser alt på at det kommer på Bislett, sa Pedersen i en pressemelding fra Norges Friidrettsforbund.

Hedde Hynne håpet å klare VM-kravet 2.01 på 800 meter i samme stevne, men det ble sjetteplass på 2.03,73 i det både hun og trener Erik Sakshaug karakteriserte som et roteløp. Britiske Shelayna Oskan Clarke vant på 2.00,73.

– Det ble et dårlig taktisk løp for min del, sa Hynne til friidrett.no.

– Jeg kom i en vanskelig posisjon fra start av. Det gikk litt sakte. Flere ganger forsøkte jeg å komme meg ut, men jeg var stengt inne. Da jeg omsider kom meg fri, var toget gått.

(©NTB)