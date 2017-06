Hegerberg og Lyon vil skrive historie

Paris Saint-Germain er motstander i Cardiff. Erkerivalen har tidligere kommet til kort både i den franske serien og i den franske cupfinalen.

– Vi kan greie trippeltriumf to år på rad. Ingen har greid det før, og det er en flott motivasjon, sa avtroppende trener Gérard Prêcheur på onsdagens pressekonferanse.

Dit kom han en time for sent sammen med kaptein Wendie Renard og playmaker Dzsenifer Marozsan. Treneren var alt annet enn fornøyd.

– Er det normalt å komme en time for sent? Det var UEFA-bussen som ikke kom da den skulle. Vi sto tre kvarter i lobbyen og ventet på bussen, selv om vi har mye jobb å gjøre, freste han.

– Ville det skjedd med lagene i mennenes mesterligafinale? Jeg tror ikke det.

Kvinnefinalen spilles to dager før Juventus og Real Madrid gjør opp om mennenes mesterligapokal i samme by.

Utvikling

Mannlige og kvinnelige fotballspillere lever fortsatt i hver sin verden hva økonomi og oppmerksomhet angår, men Renard kunne fortelle at mye har skjedd i de årene hun har vært med.

26-åringen er alene om å ha vært involvert i alle Lyons 11 strake seriegull.

– De tre første årene var ikke klubben spesielt godt organisert. De hadde ikke engang treningstøy til oss, sier Renard. Hun er en av fire Lyon-spillere som kan ta sin fjerde mesterligatittel torsdag.

Kvinnelagets status i Olympique Lyon har steget i takt med at laget har hentet titler, og den mektige klubbpresidenten Jean-Michel Aulas er naturlig nok på plass i Cardiff for å støtte laget.

PSG-håp

Lyon regner med å ha sin amerikanske stjerne Alex Morgan klar igjen etter skade til finalen, og laget fikk enda en opptur da Ada Hegerberg av BBC ble kåret til sesongens beste kvinnelige spiller.

Laget fikk sitt eneste tap for sesongen med 0–1 mot PSG i serien før jul, men vant 3–0 i hjemmekampen for tre uker siden. Da lagene møttes igjen i cupfinalen, vant Lyon på straffespark. Hegerberg satte inn den avgjørende straffen.

– Lyon er favoritt, for de er verdens beste lag, sier PSGs spanske stjerne Veronique Boquete.

– Over en hel sesong er det nesten umulig å ta dem, men vi vet at det er mulig i en enkelt kamp, for vi har greid det.

