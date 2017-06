CAS opprettholdt Atletico-straffen

Det ble klart etter at Idrettens voldgiftsrett (CAS) i Lausanne torsdag avviste klubbens anke i overgangssaken.

Atlético Madrid ble sammen med byrival Real Madrid ilagt overgangsforbud for de to neste overgangsvinduene i januar 2016. Bakgrunnen var overtredelse av reglementet rundt signering av spillere under 18 år.

Begge klubbene anket straffen til Det internasjonale fotballforbundet (FIFA), uten å få medhold der. Dermed ble saken anket videre til Idrettens voldgiftsrett (CAS). Real Madrid fikk allerede i desember sin straff redusert til å omfatte kun ett overgangsvindu.

For Atlético Madrid har det tatt lenger tid å komme fram til en endelig avgjørelse. Torsdag bekrefter den spanske klubben selv at den ikke har fått medhold i CAS.

Utfallet kan få store konsekvenser for flere klubber. Spanske og britiske medier har spekulert i at Atlético Madrid skal være villig til å selge den franske spissen Antoine Griezmann til Manchester United i sommer. Som erstatter skal landsmannen Alexandre Lacazette være høyaktuell.

Nå synes det usannsynlig at overgangene vil finne sted.

Verken Real Madrid eller Atlético Madrid fikk signere nye spillere i januarvinduet.

