Trav: Seks hester klare for Oslo Grand Prix

Tre av de seks hestene er norskeide.

Tittelforsvarer Your Highness og Gøran Antonsens stjernetraver Lionel har lenge vært klar for løpet med halvannen million kroner til vinneren. Tidligere i vår fikk også den franske stjernetraveren Aubrion de Gers grønt lys. Den har vunnet åtte av sine ni siste løp.

Danske Takethem og Sverige-trente DD's Hitman var begge på start i Elitloppet i Stockholm sist helg, uten å nå helt opp da millionene skulle deles opp. Til Oslo kommer begge på jakt etter revansje. DD's Hitman kvalifiserte seg riktignok for finale på Solvalla, men endte der sist av de åtte hestene.

Kretsen rundt Fredrikstad-traveren B.B.S. Sugarlight håpet i det lengste på billett til Elitloppet, men måtte nøye seg med plass i Sweden Cup på Solvalla. Der viste til gjengjeld traveren til Fredrik Solberg så god form at billetten til Oslo Grand Prix ble sikret.

– Vi fikk invitasjonen tirsdag morgen, og det var jubel både hos meg og de to øvrige eierne da OGP-plassen var klar. Jeg synes det er en ære å få ha med hest der – attpåtil for fjerde gang, sier Solberg til rikstoto.no.

På Solvalla var svenske Peter Untersteiner tilbake som kusk bak B.B.S. Sugarlight etter at Vidar Hop hadde skjøttet den jobben i de foregående startene. Fredrik Solberg varsler nå at Untersteiner er førstevalget også under Oslo Grand Prix.

Hvem som får de gjenværende plassene i neste helgs storløp på Bjerke travbane er ikke kjent. Feltet vil bli fylt opp de neste dagene. Søndag er det sportrekning med representanter for samtlige startende hester på plass.

Lionel seiler opp som én av de største favorittene til å vinne årets Oslo Grand Prix. Hesten har ikke startet siden seieren i Olympiatravet på Åbybanen i Göteborg i slutten av april. Eier og kusk Gøran Antonsen ga tidlig beskjed om at det ikke var aktuelt å starte i Elitloppet selv om invitasjonen skulle komme.

Eventyrhesten, som ble født på Slitu i Østfold og er oppkalt etter fotballstjernen Lionel Messi, har travet inn nærmere 11 millioner kroner i karrieren så langt.

