Spennende EM-oppkjøring for Sjögren

– Vi skal være samlet i nesten to uker før EMs åpningskamp mot Nederland. Man synes alltid man har for liten tid, men perioden før vi samles for precamp blir veldig viktig for spillerne som da er utenfor sesong, sier han til NTB.

Tirsdag tok han ut troppen til nest siste oppkjøringskamp mot USA, som spilles i Sandefjord 11. juni. Etter den kampen er ikke spillerne samlet igjen før troppen møter til siste EM-oppkjøring i Oslo 5. juli.

– Først skal spillerne prøve å skaffe seg et lite overskudd. De trenger litt ferie etter en lang sesong, men så må de komme i trening igjen så de kan være best mulig når vi samles igjen. Så får vi prøve å regulere litt hvem som må opp i belastning og hvem som må ned i belastning.

Det er mange ulike behov. En spiller som Ada Hegerberg har spilt kamper på høyt nivå med korte mellomrom hele sesongen, og topper klubbsesongen med mesterligafinale for Lyon torsdag.

Maren Mjelde har også hatt et hektisk program i Chelseas gulljakt i engelsk eliteserie.

Andre har slitt med skader og begrenset spilletid i sine utenlandske klubber og har mer behov for kamptrening enn for hvile.

Ulike behov

Emilie Haavi og Nora Holstad Berge er eksempler på det. Caroline Graham Hansen har også hatt flere skadeperioder, men hun har hatt svært høy kampbelastning i sesongavslutningen.

– Det handler om at alle skal møte vel forberedt, men også komme inn med energi. For noen vil det være viktigere å hvile enn å trene den siste tiden, for andre vil det være omvendt, sier Sjögren.

Han venter helt til 28. juni med å ta ut EM-troppen.

– Det er bevisst, for å vise at det er åpent om plassene og at det er mulig å ta seg inn i troppen, sier han.

Etter en snau ukes precamp i Oslo reiser laget til Sedan og møter Frankrike i generalprøven 11. juli, før turen går videre til Nederland. Norge møter vertslandet i EMs åpningskamp i Utrecht 16. juli, fulgt av Belgia i Breda 20. og Danmark i Deventer 24. juli.

Fast base

– Vi har funnet et fint hotell i Apeldoorn der vi kommer til å ha vårt base hele tiden. Det er høyst halvannen times bussreise til kampene, men reglene sier at vi må bo på hotell i kampbyen kvelden før kamp. Slik får vi litt miljøbytte også, sier Sjögren.

Tirsdag tok han ut en tropp med noen spørsmålstegn. Kristine Minde sliter med en hamstringskade, mens Lisa-Marie Utland sliter med ankelen.

Emilie Haavi er derimot tilbake i kamp i USA etter å ha vært rammet av både beinbrudd og kjevebrudd.

Sjögrens uttalelse om at troppen er åpen sannes av at han mot USA har funnet plass til de mulige debutantene Kristine Leine (20) og Karina Sævik (21).

