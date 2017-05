Sogndal utslått av cupen i Florø

– Det var jevnt sjansefattig og jevnt i det meste. Det var nok litt tilfeldigheter som avgjorde, men det var kjekt at det for en gangs skyld gikk vår vei. Det har ikke gjort det for ofte i det siste, sa Florø-trener Terje Rognsø til NTB etter kampslutt.

– Vi viser i kamp etter kamp at vi henger med på dette nivået, men så gjelder det å sette ballen i mål. Det har det skortet på, tilføyde han.

Sogndal var det klart beste laget før pause og burde ha ledet, men Florøs keeper Nicklas Frenderup tok det som kom. Sogndals trener Eirik Bakke trekker fram Frenderup som årsaken til at Sogndal røk ut.

Imponert Bakke

– Han var fantastisk. I cupkamper må man sette sjansene sine. Vi hadde noen gigantiske sjanser, mens de scoret på sine to første, sa Bakke til NTB.

Eliteserielaget tok ledelsen i annen omgang ved Bendik Bye etter et hjørnespark i det 59. minutt, men kun to minutter senere var lagene like langt. Rashad Muhammed gjorde ingen feil alene med keeper og satte inn utligningen på Florø stadion.

Etter 67 minutter falt avgjørelsen. Monir Benmoussa fikk ballen i feltet og satte den bak Mathias Dyngeland, som tirsdag ble tatt ut i landslagstroppen for første gang.

Tut og kjør

– Vi rotet det til for oss selv. På slutten blir det litt tut og kjør, da gamblet vi. Men keeperen deres var forskjellen, sa Sogndal-treneren.

Florø var det beste laget de siste minuttene og var nærmere 3-1 enn Sogndal var 2-2. To minutter før full tid kom blant annet Muhammed nok en gang alene med keeper, men satte ballen over både Dyngeland og mål.

1209 tilskuere fikk se Sogndal komme til enkelte farligheter på overtid, men da de fire tillagte minuttene var unnagjort sto det fortsatt 2-1. Dermed måtte eliteserielaget fra saftbygda ta den tunge turen hjem utslått av cupen.

