Skipresidenten: – Kollensøndagen er urokkelig

Ski-Norge var på kokepunktet da et ønske fra utlandet om redusert reisebelastning under Raw Air kom på bordet. En løsning med start i Trondheim under den norske hoppturneringen, ville tvunget det tradisjonelle søndagsrennet i Kollen til torsdag kveld.

– Jeg har aldri opplevd at det har vært en reell problemstilling. I Norges Skiforbund er det ingen tvil om at Holmenkollsøndagen er bautaen i det vi holder på med på arrangementssiden. Den står sterkt og det har aldri vært tvil om at den skulle videreføres, bemerker skipresident Erik Røste.

Dermed er ideen om å flytte det tradisjonsrike hopprennet i legendariske Holmenkollen lagt død en gang for alle.

– Kollensøndagen er urokkelig, påpeker Røste overfor NTB.

– Jeg fikk med meg diskusjonen som oppsto rundt reiseopplegget i Raw Air, en turnering som jeg synes ble veldig bra allerede i første år. Fra min side har det imidlertid aldri vært noen usikkerhet om at vi skal videre Kollensøndagen slik alle kjenner den, sier skipresidenten.

Ingen har flere tilskuere

Han lover å jobbe knallhardt for å øke antall tilskuere som får med seg det spesielle hopprennet. En oppgave blir å få alle som ser jentenes tremil i forkant over i hoppanlegget. Nå går for mange av dem hjem etter en halv Kollen-søndag.

– Jeg opplever, ikke bare her hjemme, men også internasjonalt, at Holmenkollen er et av de arrangementene som sammen med noen få andre steder blir omtalt som store bautaer i internasjonal sammenheng. Det er et arrangement som er viktig for internasjonal skisport. Vi kommer til å gjøre alt for å bevare det, sier Røste.

– Det er ikke noe annet hopparrangement i Norge som har flere tilskuere enn akkurat det hopprennet i Kollen, påpeker Røste.

Vil ikke love jentene millionbonus

Hoppjentene får ikke være med i Raw Air, men får omsider sin egen turnering etter at Norge fikk kjempet gjennom en trippel i Lillehammer i desember.

– Vi har vært og skal være et foregangsland. Jeg er veldig stolt over at den organisasjonen jeg leder tar det ansvaret. Jeg var ikke til stede på vårmøtet i FIS selv, men det var ingen selvfølge at vi skulle få til den trippelen, men det klarte vi å få til, sier Røste stolt.

Det gikk mot kutt i antall verdenscuprenn for jentene, men mye takket være Norges Skiforbund, ble det i stedet økt satsing.

– Fra å ha en kalender som var i ferd med å ta et steg tilbake, er det blitt en offensiv kalender takket være at Norge tok ansvar. Det viser kraften som bor i denne organisasjonen.

– Men Maren Lundby frykter at jentene må hoppe for frukt og ost?

– Jeg så det Maren sa. Jeg så også at hun sa det viktigste var at de fikk et bra sportslig opplegg. Det er spikret, så får vi ta de andre tingene i tur og orden, sier Røste som ikke vil love hoppjentene en millionbonus i denne omgang.

