Isinbajeva går av som russisk antidopingsjef

Russerne har jobbet for å komme tilbake i varmen igjen, og at byråets internasjonale utestengelse oppheves. I mars ble russiske idrettssjefer enige om at Isinbajeva måtte trekke seg som leder for RUSADAs styre for at de kunne få tilbake sine fulle rettigheter for å drive antidopingarbeid.

Den tidligere VM- og OL-vinneren i stav vil derimot fortsatt være styremedlem i RUSADA.

Årsaken til at WADA har kommet med dette kravet er at Isinbajeva har rettet kraftig kritikk mot dopingrapporten til Richard McLaren. Rapporten slo fast at det har vært omfattende, myndighetsstyrt doping innen russisk idrett.

Isinbajeva har påstått at rapporten har vært urettmessig rettet mot Russland, og at det hele har vært et politisk spill.

– Jeg er glad for at jeg har nådd mine mål. Jeg vet at jeg må vike plass for en ny styreleder for at RUSADA kan gjeninnsettes, sier hun til det russiske nyhetsbyrået Interfax.

Hun opplyste at Aleksander Ivlev, nestleder i RUSADA-styret, vil bli utpekt som ny leder om kort tid.

WADA-sjef Craig Reedie sa tidligere denne måneden at utestengelsen av RUSADA trolig kan oppheves i løpet av året. Utestengelsen har vart siden 2015.

