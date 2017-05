Travtrener bedyret sin uskyld i dopinghøring

Franske Souloy møtte tirsdag på Bjerke travbane i Oslo til dopinghøring, etter at flere av franskmannens hester avga positiv dopingprøve i fjor sommer.

– Det er en meget alvorlig sak, fordi det er på et høyt nivå. Souloy er vel en av Europas beste travtrenere, og det er fire hester som er testet med høye konsentrasjoner av kobolt. Det er svært alvorlig, sier Nils Kjær, advokat for Det Norske Travselskap (DNT), til NTB.

DNT har lagt ned påstand om at Souloy bøtelegges med 250.000 kroner og utestenges på livstid. Den påstanden mener franskmannens forsvarer, Staffan Uvabäck, er hårreisende.

– Da skal jeg slutte med det her, dersom det blir utfallet, sier advokat Uvabäck, som legger til at han synes påstanden bare er tull.

Johaug-sammenligning

– Vi mener det ikke er snakk om doping fordi det ikke er korrekte analyser, og at middelet ikke har påvirket hestens prestasjon. Skulle det være en dopingsituasjon, er det et resultat av uaktsomhet. Han har ikke kjent til at han har overskredet noen grenser, sier Uvabäck videre.

I et tidligere intervju med nettstedet trottosport.se har Uvabäck utdypet dette nærmere:

– Souloy har ikke kjent til grenseverdiene, han har utelukkende fulgt de råd og anvisninger han har fått av den italienske veterinæren Francesco Allesandrine. Derfor handler det om uaktsomhet og ikke bevisst doping, sa advokaten til nettstedet.

– Akkurat som i Therese Johaugs tilfelle har Souloy gjort det uaktsomt, tilføyde han da.

Fikk svar

Tirsdag gjentok advokat Uvabäck at de positive dopingprøvene på Souloys hester ble forårsaket av et koboltrikt kraftfôr og injeksjoner av medikamentet Coenzile samt koboltrik honning.

Det avviste Birgit Ranheim fra Norges miljø og biovitenskapelig Universitet i sitt vitnemål.

– Det er biologisk usannsynlig at man får slike høye koboltverdier av den kombinasjonen. Halveringstiden på Coenzile er så lav at man kan gi det hver dag og enda komme under grenseverdien daglig. Det finnes ikke tilstrekkelige mengder kobolt verken i det fôret Souloy bruker, eller i honning som kan gjøre det sannsynlig, sa hun ifølge tgn.no.

Saken mot Souloy er etterforsket og utredet av både DNT og Svensk Travsport (ST). Førstnevntes påstand om straff kommer som et resultat av innstillingen fra Skandinavisk Dopingkomité, som også har vurdert saken.

Onsdag fortsetter høringen på Bjerke travbane. Da skal Souloy selv forklare seg.

Oslo Grand Prix

Det var i september i fjor at dopingbomben slo ned i travmiljøet.

Stjernehestene Lionel, Your Highness, Timone Ek og Un Mec d'Heripre testet alle positivt på det forbudte stoffet kobolt i fjor sommer. Supertravernes prøver inneholdt koboltverdier langt over internasjonalt fastsatte grenseverdier for substansen. Kobolt bidrar til å øke opptaket av oksygen, noe som gjør det til en form for bloddoping.

De tre førstnevnte hestene avla sine positive prøver under fjorårets Oslo Grand Prix. Saken rundt Un Mec d'Heripre relaterer seg til Elitloppet på Solvalla i Stockholm.

Det er satt av inntil tre dager til saken. Souloy er allerede utestengt i ett år i hjemlandet Frankrike som følge av de positive dopingprøvene.

Souloy er Europas mestvinnende travtrener de ti-tolv siste årene.

