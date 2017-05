Lagerbäck om sjokkuttaket: – Spent på å se om han duger

– Kanskje gjorde jeg tilsvarende da jeg var landslagssjef for Nigeria. Uansett er det uvanlig å ta ut en spiller jeg ikke har sett. Jeg har ikke anelse om han er god nok til å spille på dette nivået, det vet jeg rett og slett ikke. Men han har egenskaper som er interessante, sa Lagerbäck tirsdag.

Han har sett Hearts-spilleren på TV og studert ham via analyseredskapet Wyscout. Det pirret hans interesse.

– Han har en egenskap jeg ikke har funnet hos andre norske spisser. Jeg har sett ham gjøre fantastiske assists. Det virker som han har en høyt utviklet spilleforståelse, sa landslagssjefen om 25-åringen som er født og oppvokst i New York, og ga et eksempel:

– Han tok imot ballen feilvendt. Det var en ganske hard, vanskelig pasning, og han touchet den videre til en spiller som kom bak ham, uten at jeg forstår hvordan han oppfattet det løpet.

Verdt å teste

Han trakk fram at Johnsen er stor (195 cm) og sterk, og at han er arbeidsvillig.

– Jeg får ikke samme inntrykk på TV som om jeg hadde sett ham live, men vi har sett flere kamper, blant annet en mot en så sterk motstander som Celtic. Jeg får ikke med meg alt han gjør uten ball, men i den kampen jobbet han hardt defensivt, sa Lagerbäck.

Han begynte å vurdere Johnsen da det var klart at Joshua King mister junisamlingen med skade. I en tropp med åtte nye navn fra Lagerbäcks første kamp, hvorav fire debutanter, var Hearts-spilleren den store overraskelsen.

Han overskygget også uttaket av eliteseriens toppscorer Ohi Omoijuanfo, som mange har etterlyst. Mathias Dyngeland og Birger Meling er de to andre debutantene i troppen.

– Han har en broket bakgrunn og har spilt mange ulike steder. Særlig i Bulgaria scoret han mange mål. Selv om jeg vil lete etter en stamme i troppen, er dette en sjanse til å rullere litt og teste spillere, og det er vel verd å prøve ham i gruppen, sa Lagerbäck om Johnsen.

Stolt

– Han er veldig motivert. Han vil veldig gjerne representere det norske landslaget og gjøre sin norske far stolt.

Han sa at også Ola Kamara, som har scoret flittig i Major League Soccer, ble vurdert på spissplass i Kings fravær, men Johnsen, Omoijuanfo, Tarik Elyounoussi og Alexander Søderlund er de fire spissene i troppen.

Mens Johnsen ble spurt om sin motivasjon for å spille for Norge, ble ikke Omoijuanfo stilt det samme spørsmålet. Han kan også velge mellom to land og har tidligere uttalt at han ville vurdere Nigeria.

– Jeg har ikke tatt ham på pulsen på den måten, men ut fra det jeg vet er han interessert i å spille for Norges landslag. Er han ikke det, kan ikke jeg gjøre noe med det, sa Lagerbäck.

Ohi har ifølge Budstikka sagt seg glad for uttaket og erklært seg rede til å stille opp for Norge.

