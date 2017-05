Lagerbäck bifaller Hareides ordvalg

– Framfor alt må vi få litt mer "jäklar annamma", som vi sier i Sverige, prøvde han seg i samtale med norske journalister etter tirsdagens landslagsuttak.

– Hareide brukte ordet "stake", foreslo Aftenpostens journalist.

– Ja, det er det samme. Det er et fint ord på norsk.

Lagerbäck synes Norges spillere var for snille i hans debutkamp som norsk landslagssjef, da det ble 0-2-tap i Nord-Irland i mars. Han har sett samme tendens i klubbkamper.

– Det har overrasket meg litt. Mine lag har spilt mange kamper mot Norge, og jeg har alltid opplevd en veldig "attityd" hos horske spillere. Tenk på Rune Bratseth. Det smalt i nærkampene. Det kjennes som den typen spillere har forsvunnet litt, sa han.

– Det er for få som klyver fram og er dominante. Et unntak er Tore Reginiussen i Rosenborg. Han viser med hele sitt kropsspåk at han vil. Han går til i duellene og dominerer sitt område. Vi må få flere som gjør det, fortsatte Lagerbäck, som villig tar sin del av skylden for det som ble feil i Belfast.

Høye ambisjoner

– Jeg ble litt overambisiøs og betonte noen saker for hardt. Det ble nok litt mye informasjon på kort tid, sa han. Ambisjonen om at hans Norge skal være best organisert slipper han ikke.

– Kan man organisere et lag så legger det et grunnlag. Da får man et høyt laveste nivå, hvor spillerne vet hva de skal gjøre. Men det må også stilles flere krav til spillerne, og vi ble passive i forsvarsspillet, sa han og kom til mangelen på "jävlar annamma", eller "stake".

– Det er to hovedpunkter jeg er ute etter. Det ene er instillingen. Vi vil være størst, best og vakrest. Så er det å organisere laget. Jo bedre organisert vi er, desto bedre er våre sjanser.

Han trengte ikke betenkningstid da han ble spurt om et lag han har trent som hadde overskudd av "stake".

Islandsk stake

– Med Island hadde vi tre stykker i backlinjen, alle fire midtbanespillerne og to spisser. Der var det ingen feil på stake. De eide sine nærkamper og områder, sa han.

Han prøver å bygge en vinnermentalitet, der spillerne skal hate å tape ikke bare kamper, men nærkamper. Han er kritisk til at fokuset på utvikling av teknisk bedre spillere de siste år har gått på bekostning av det fysiske.

– Pendelen har svingt med beundringen for Barcelonas possessionfotball. Før hadde nordiske land alltid gode midtstoppere. Nå har vi flere teknisk gode spillere, men ser vi på Ronaldo, Messi og Hazard så er de fysiske atleter også. Vi har mistet den kvaliteten litt i Norden, synes han.

– Det er også for lite fokus på det spillere gjør i de 89 minuttene de er uten ball enn det de gjør i det ene minuttet med den.

