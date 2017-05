Travsporten klar for historisk dopingsak

Bjerke travbane er arena for dopinghøringen mot franske Souloy.

Det Norske Travselskap (DNT) vil ha trenerstjernen utestengt på livstid etter at flere av Souloys hester avga positiv dopingprøve i fjor sommer. Souloy risikerer også å måtte betale 250.000 kroner i bot.

Stjernehestene Lionel, Your Highness, Timone Ek og Un Mec d'Heripre testet alle positivt på det forbudte stoffet kobolt i fjor sommer. Supertravernes prøver inneholdt koboltverdier langt over internasjonalt fastsatte grenseverdier for substansen.

De tre førstnevnte hestene avla sine positive prøver under fjorårets Oslo Grand Prix. Saken rundt Un Mec d'Heripre relaterer seg til Elitloppet på Solvalla i Stockholm.

Det står norske eiere bak både Lionel og Your Highness.

Henviser til Johaug-saken

Styret i Det Norske Travselskap har anmeldt Fabrice Souloy for forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av dopingreglementet. Franskmannen og hans svenske advokat Staffan Ulvabäck vil ventelig avvise dette og anføre at kun uaktsomhet ligger bak regelbruddet.

I et intervju med nettstedet trottosport.se nylig trakk Ulvabäck paralleller til dopingsaken rundt Therese Johaug.

– Souloy har ikke kjent til grenseverdiene, han har utelukkende fulgt de råd og anvisninger han har fått av den italienske veterinæren Francesco Allesandrine. Derfor handler det om uaktsomhet og ikke bevisst doping, sa advokaten.

– Akkurat som i Therese Johaugs tilfelle har Souloy gjort det uaktsomt, tilføyde han.

Johaug og hennes rådgivere har hele tiden anført at langrennsstjernen fikk forsikringer fra tidligere landslagslege Fredrik Bendiksen om at leppekremen Trofodermin var trygg å bruke. Det viste den seg ikke å være. Johaug mener likevel forsikringene hun fikk fra Bendiksen burde holde til å frita henne for ansvar.

Skal vitne

Den italienske veterinæren er innkalt som vitne når Souloy-saken skal opp i på Bjerke tirsdag. Italieneren vil ifølge Souloys advokat bekrefte at travprofilen fulgte hans råd.

Saken mot Souloy er etterforsket og utredet av både DNT og Svensk Travsport (ST). Førstnevnte påstand om straff kommer som et resultat av innstillingen fra Skandinavisk Dopingkomité, som også har vurdert saken.

Det var i september i fjor at dopingbomben slo ned i travmiljøet. Kobolt bidrar til å øke opptaket av oksygen. Det blir en form for bloddoping.

Souloy er allerede utestengt i ett år i hjemlandet Frankrike som følge av de positive dopingprøvene.

