Opprykket glapp for Valsvik

Wolfsburg hadde med seg 1-0-ledelse fra hjemmekampen til mandagens avgjørende opprykksduell i Braunschweig. Der ble det seier for bundesligaklubben med samme sifre.

Dermed beholder storklubben plassen på øverste nivå, mens Eintracht Braunschweig må belage seg på ytterligere enn sesong i 2. Bundesliga.

Portugisiske Vieirinha scoret kampens eneste mål mandag og sørget for at Wolfsburg-fansen kunne slippe ned skuldrene etter uker med intens neglebiting.

Én funksjonær måtte for øvrig behandles av medisinsk personell etter at Braunschweig-fansen fyrte opp en serie bluss da annen omgang skulle starte mandag. Mannens tilstand er ikke kjent.

Gustav Valsvik spilte som vanlig hele kampen i Eintracht Braunschweigs midtforsvar.

I bortekampen i Wolfsburg fikk for øvrig nordmannen høyst ufrivillig en sentral rolle. Hjemmelaget fikk da et omdiskutert straffespark etter at ballen var innom Valsviks hånd i feltet. Straffesparket avgjorde oppgjøret.

Etter kampslutt vedgikk dommeren at han burde ha unnlatt å blåse i situasjonen.

