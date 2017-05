Konradsen ute i flere uker for Rosenborg

Både Jørgen Skjelvik og Anders Konradsen måtte ut med skade i den første omgangen da serieleder Rosenborg søndag spilte 1-1 mot Vålerenga på Ullevål stadion.

– Når det gjelder Jørgen var det stortåa som fikk en skikkelig smell. Det er vanskelig å si per i dag hvor lang tid det tar for ham å lege skaden, men vi tror det blir kortvarig og at han snart er tilbake, sier medisinsk koordinator i Rosenborg, Haakon Schwabe, til Eurosport.

Anders Konradsen må mest sannsynlig være borte i flere uker.

– Vi tror Anders har pådratt seg en strekk i leggen, men vi må undersøke det nærmere. Ved en slik skade vil det forventet fraværet være omtrent tre uker, sier Schwabe.

Dermed går Konradsen glipp av cupkampen mot Levanger onsdag, samt Eliteseriekampene hjemme mot Strømsgodset og borte mot Haugesund.

Også Elba Rashani, som var skadd før kampen mot VIF, er ute i cirka tre uker til, sier Schwabe.

